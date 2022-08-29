Видео прислали жители столицы. В Гольяновском пруду во время рыбалки поймали черепаху. Животное пытались вытащить, но оно перекусило леску и уплыло. Автор видео подумал, что черепаху просто выкинули, хотя экологи рассказали, что черепахи действительно водятся в московских парках.

Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.