29 марта, 07:45Город
В Московском зоопарке рассказали, когда можно будет увидеть семейство капибар на улице
В Москве все еще прохладно, поэтому семейство капибар не торопится выходить на улицу. Животные пока находятся в зимнем домике.
По словам специалистов, они выйдут наружу, когда воздух в городе прогреется примерно до плюс 15 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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