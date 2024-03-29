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29 марта, 07:45

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В Московском зоопарке рассказали, когда можно будет увидеть семейство капибар на улице

В Московском зоопарке рассказали, когда можно будет увидеть семейство капибар на улице

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В Москве все еще прохладно, поэтому семейство капибар не торопится выходить на улицу. Животные пока находятся в зимнем домике.

По словам специалистов, они выйдут наружу, когда воздух в городе прогреется примерно до плюс 15 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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