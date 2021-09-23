В Московском зоопарке поселились медоеды

У жирафа Липы в Московском зоопарке новые соседи. Из Чехии в Москву прилетела пара медоедов.

Они же лысые барсуки и собачьи медведи, а также любимчики Youtube. Там куча роликов с этими непоседливыми зверьками. Животные очень активные, способны постоять за себя и перед змеями, и перед львами.

Готовиться к появлению новых постояльцев пришлось сильно заранее – в вольере им нужна полная развлекательная инфраструктура. А из павильона на улицу медоедов переведут только весной, когда температура превысит 20 градусов.

В зоопарке надеются, что со временем медоеды дадут потомство. В дикой природе они занесены в Красную книгу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.