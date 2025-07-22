22 июля, 07:45Политика
В России могут запретить кормить бездомных животных у жилых домов
В России предложили запретить кормить бездомных животных возле жилых домов, больниц, школ и других социальных объектов. Авторы инициативы отмечают, что регионы смогут самостоятельно расширять список таких мест. После сбора предложений законопроект планируют внести в Государственную думу.
Поправки предусматривают наказание для тех, кто нарушит запрет. Также предложено запретить препятствовать отлову бездомных животных и ввести ответственность за то, что граждане не сообщили о появлении бездомных животных на отдельных объектах, например, на предприятиях.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.