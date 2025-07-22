В России могут запретить кормить бездомных животных у жилых домов

В России предложили запретить кормить бездомных животных возле жилых домов, больниц, школ и других социальных объектов. Авторы инициативы отмечают, что регионы смогут самостоятельно расширять список таких мест. После сбора предложений законопроект планируют внести в Государственную думу.

Поправки предусматривают наказание для тех, кто нарушит запрет. Также предложено запретить препятствовать отлову бездомных животных и ввести ответственность за то, что граждане не сообщили о появлении бездомных животных на отдельных объектах, например, на предприятиях.

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