Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 ноября, 07:00

Город

В Москве могут запретить антикафе с животными

В Москве могут запретить антикафе с животными

Новости регионов: 11 машин столкнулись во Владивостоке из-за гололедицы

Московский зоопарк передал КНДР более 70 животных по поручению Путина

Телезрительница Москвы 24 показала прогулку с собакой в снегу

Москвичей призвали не кормить уток хлебом

"Мослекторий": Яна Шурупова – о монстрах из прошлого

Самка белухи появилась на свет в приморском океанариуме

Москвичи заметили увеличение числа ворон в центре столицы

Москвичи показали кадры спасения белки

Москвич встретил двух лосей в столичном парке

В Москве могут запретить антикафе с животными. C идеей объявить такие заведения вне закона выступила директор столичного зоопарка Светлана Акулова.

Она напомнила, что антикафе уже долгое время предлагают посетителям поконтактировать с ежами, енотами, совами, минипигами и даже змеями. При этом владельцы грубо нарушают федеральный закон об ответственном обращении с животными, подвергая их постоянному стрессу. Кроме того, ночным животным приходится бодрствовать днем, что противоречит их естественному ритму жизни.

Акулова напомнила, что лемуры, капибары и совы уже запрещены для использования в антикафе. Еноты и носухи также отсутствуют в официальных списках разрешенных животных, так как они считаются потенциально опасными и могут нанести травмы людям. Однако владельцев заведений запреты не останавливают.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныегородвидеоАнастасия БородинаЕгор Бедуля
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика