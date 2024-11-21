В Москве могут запретить антикафе с животными. C идеей объявить такие заведения вне закона выступила директор столичного зоопарка Светлана Акулова.

Она напомнила, что антикафе уже долгое время предлагают посетителям поконтактировать с ежами, енотами, совами, минипигами и даже змеями. При этом владельцы грубо нарушают федеральный закон об ответственном обращении с животными, подвергая их постоянному стрессу. Кроме того, ночным животным приходится бодрствовать днем, что противоречит их естественному ритму жизни.

Акулова напомнила, что лемуры, капибары и совы уже запрещены для использования в антикафе. Еноты и носухи также отсутствуют в официальных списках разрешенных животных, так как они считаются потенциально опасными и могут нанести травмы людям. Однако владельцев заведений запреты не останавливают.

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