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Новости

20 ноября, 08:30

Происшествия

Новости регионов: несколько массовых аварий произошло в Приморье из-за гололедицы

Новости регионов: несколько массовых аварий произошло в Приморье из-за гололедицы

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В Приморье произошла серия массовых аварий из-за гололедицы. По данным ГИБДД, только на объездной трассе и вантовом мосту Владивостока пострадали около 20 автомобилей. Прокуратура начала проверку выполнения обязанностей компанией, ответственной за содержание дороги.

В Барнауле молодой человек решил сделать предложение своей возлюбленной на оживленной трассе. Они перекрыли Павловский тракт, что привело к временной остановке движения. Когда проезд был восстановлен, пара устроила романтическую церемонию с цветами и бенгальскими огнями. Девушка была в восторге, однако десятки водителей ее настроение не разделили. 

Город Орск в Оренбургской области накрыло плотным смогом. Люди жалуются на неприятный запах. Погода безветренная, поэтому серая дымка медленно опускается на город. Местные жители надеются, что сбудутся прогнозы синоптиков, которые, кроме тумана и осадков, обещают в ближайшие сутки усиление ветра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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