Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 октября, 13:30

Город

Московский зоопарк поделился новыми кадрами семейства панд

Московский зоопарк поделился новыми кадрами семейства панд

Медведь прошелся по улицам одного из поселков на острове Итуруп

Лису на поводке заметили в Тушине

Москвичи поделились кадрами с белками на ВДНХ

Московский зоопарк опубликовал новые кадры с детенышем панды

"Мой район. Навигатор": москвичам показали кадры маленькой панды из зоопарка

Запашных пригласили в Госдуму по вопросу о жестоком обращении с животными

В Госдуме предложили запретить выступления животных в цирке

Почти 75% россиян поддержали инициативу создать зоополицию

В "Москвариуме" рассказали о беременности косатки Наи

Директор Московского зоопарка поделилась новым видео семейства панды Дин-Дин. На кадрах видно, что детеныш панды спокойно лежит в стороне, пока родительница с удовольствием ест бамбуковые листья.

Специально для тех, кто переживает насчет якобы бетонного покрытия в вольере животных, директор дала пояснения. По ее словам, это наливной пол – экологичный, теплый, хорошо поддающийся санитарной обработке. Его специально подготовили к рождению панды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныегородвидеоЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика