19 августа, 22:45

В Москве и Подмосковье появились пауки-осы

В Москве и Подмосковье появились пауки-осы

Ядовитые пауки-осы – аргиопы Брюнниха – впервые массово появились на дачах Подмосковья и в парках Москвы.

Раньше их можно было встретить только в южных регионах. Но, по словам энтомологов, из-за теплых зим они стали активно расселяться и в других регионах страны. Например, в Тульской, Калужской областях, а также в Татарстане и Башкирии.

В этом году также зафиксировали резкий рост численности обычных ос, особенно, агрессивных земляных. Эксперты связывают всплеск с десятилетним циклом размножения, который совпал с 2025 годом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

