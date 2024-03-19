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19 марта, 19:30

Общество

Москвичи спасли собаку, запертую больше суток в машине на МКАД

Москвичи спасли собаку, запертую больше суток в машине на МКАД

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Москвичи заметили собаку, запертую в машине на МКАД, и сообщили спасателям. Животное просидело в салоне автомобиля больше суток.

Как выяснилось позднее, хозяину питомца стало плохо за рулем. Мужчину госпитализировали, а его машину припарковали на островке безопасности. Ключи забрали сотрудники ГИБДД и передали в дежурную часть. После сообщений о собаке они вернулись к машине и освободили животное.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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животныеобществовидеоАлина Гилева
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