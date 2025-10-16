Москвичке выписали штраф за то, что ее собака сходила в туалет во дворе

Москвичке Надежде Зелинской выписали штраф в 1,5 тысячи рублей за то, что ее собака сходила в туалет во дворе. Штраф был выписан после жалобы соседки, которая, по словам женщины, давно конфликтует с владельцами собак и даже рассыпает во дворе подозрительный порошок.

По словам Зелинской, она всегда убирает за питомцем, а смывать мочу водой из бутылки считает абсурдным. Она обжаловала постановление, но безрезультатно, и теперь дело передано в суд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.