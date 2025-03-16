Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 марта, 09:45

Город

В Московском зоопарке панды обрели тысячи поклонников

В Московском зоопарке панды обрели тысячи поклонников

В Московском зоопарке рассказали, как пума Геркулес привыкает к новому дому

Москва 24 рассказала о победителе рубрики "Что вообще происходит"

С городской фермы на ВДНХ убежала олениха

Белогрудые ежи вышли из зимней спячки в Московском зоопарке

В Госдуме предложили присваивать индивидуальные номера кошкам и собакам

Новости регионов: Хабаровск сковали десятибалльные заторы из-за снегопада и гололедицы

Новости регионов: банду телефонных мошенников и их пособников задержали в Якутии

Жители Подмосковья спасли бобра

Кот Джеллибин из Китая набирает популярность в соцсетях

16 марта во всем мире отмечают День панд. Эти черно-белые медведи, считающиеся национальным сокровищем Китая, привлекают внимание миллионов людей. Из-за разрушения естественной среды обитания панды признаны "уязвимым видом", и их популяция находится под защитой.

В Московском зоопарке панды Жуи и Диндин живут уже пять лет. За это время они обрели множество поклонников. Посетители зоопарка часто приносят им подарки, а за жизнью медведей в прямом эфире следят тысячи зрителей. Уникальным событием стало рождение малышки Катюши – это первый случай в России, когда бамбуковые медведи принесли потомство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныегородвидеоЕвгений ДукоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика