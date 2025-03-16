В Московском зоопарке панды обрели тысячи поклонников

16 марта во всем мире отмечают День панд. Эти черно-белые медведи, считающиеся национальным сокровищем Китая, привлекают внимание миллионов людей. Из-за разрушения естественной среды обитания панды признаны "уязвимым видом", и их популяция находится под защитой.

В Московском зоопарке панды Жуи и Диндин живут уже пять лет. За это время они обрели множество поклонников. Посетители зоопарка часто приносят им подарки, а за жизнью медведей в прямом эфире следят тысячи зрителей. Уникальным событием стало рождение малышки Катюши – это первый случай в России, когда бамбуковые медведи принесли потомство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.