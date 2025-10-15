Форма поиска по сайту

15 октября, 13:15

Водитель избежал столкновения с выбежавшим на дорогу лосем в ЯНАО

Водитель избежал столкновения с выбежавшим на дорогу лосем в ЯНАО

Водитель чудом избежал столкновения с лосем, который выбежал на дорогу. Животное и человека за рулем спас акробатический трюк лося. Он неожиданно смог притормозить. Видео опубликовала Служба по охране ресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа, не указав место съемки.

Лоси стали выходить на дороги во многих местах. С каждым днем таких случаев становится все больше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

