Очевидцы прислали кадры, как медведь принимает грязевые ванны на Камчатке

На Камчатке медведь устроил себе СПА-процедуры. В Долине гейзеров удалось снять, как дикий зверь принимает грязевые ванны.

Некоторые предположили, что в водоеме медведь спасался от укусов надоедливых насекомых. Судя по довольному виду, животное наслаждается моментом. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.