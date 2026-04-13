Выставка – пристройство питомцев пройдет в Москве 16–19 апреля

На Тверском бульваре в столице с 16 по 19 апреля будет работать выставка – пристройство питомцев. Москвичи смогут забрать животное себе домой. Там можно будет познакомиться с кошками и собаками из столичных приютов.

Для тех, у кого уже есть домашние животные, подготовлена специальная программа: квесты, которые нужно проходить вместе с собаками, и мастер-классы, где кинологи помогут обучить питомца новым трюкам.

Также на мероприятии будет работать мобильная ветстанция. Выставка проходит в рамках фестиваля "Пасхальный дар".