Телеграм-канал "Москва 24" опубликовал дайджест актуальных новостей 12 марта

Ежедневно телеграм-канал "Москва 24" в рубрике "Что почитать перед сном" составляет для жителей столицы список самых важных событий в городе, регионах и мире.

В последнем дайджесте можно найти материал о том, что 18 марта в городе состоится выставка-пристройство "Подари семью коту!".

Кроме того, там размещено объявление о том, что эскалатор закроют на ремонт с 13 марта на станции метро "Чеховская" (выходы № 11–14). Подробнее – в эфире Москва 24.