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12 марта, 08:00

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Телеграм-канал "Москва 24" опубликовал дайджест актуальных новостей 12 марта

Телеграм-канал "Москва 24" опубликовал дайджест актуальных новостей 12 марта

"Это Москва. Общество": зверская работа

"Мослекторий": Елена Корочкина – о животноводстве

Новости регионов: ребенок едва не выпал с балкона в Ангарске

"Время новых": фонд помощи бездомным ездовым собакам Husky Help

В Московском зоопарке детеныша бурой гиены готовят к встрече с отцом

Телеканал Москва 24 рассказал о рубрике "Что вообще происходит"

Олененок вышел к людям в Гольянове

Гиененка Акелу из Московского зоопарка поселят в один вольер с отцом

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 марта

Ежедневно телеграм-канал "Москва 24" в рубрике "Что почитать перед сном" составляет для жителей столицы список самых важных событий в городе, регионах и мире.

В последнем дайджесте можно найти материал о том, что 18 марта в городе состоится выставка-пристройство "Подари семью коту!".

Кроме того, там размещено объявление о том, что эскалатор закроют на ремонт с 13 марта на станции метро "Чеховская" (выходы № 11–14). Подробнее – в эфире Москва 24.

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