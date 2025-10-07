Форма поиска по сайту

07 октября, 23:00

Город

В одном из дворов столичного района Лефортово появились павлины

В одном из дворов в районе Лефортово появились павлины. Яркие птицы быстро стали местной достопримечательностью, жители приходят полюбоваться на них и сделать фото, особенно в тот момент, когда павлины распускают хвосты.

Пернатые живут в просторном вольере, где установлены кормушки, поилки и обогреватели. Как рассказали местные жители, ухаживает за птицами один из соседей. Он благоустроил двор, поставил фонтан, клумбы и создал все условия для содержания павлинов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Екатерина ЕфимцеваАнастасия Налетова

