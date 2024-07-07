07 июля, 08:15Происшествия
Москвичка обратилась в полицию из-за инцидента с котом
В столице владелица кота написала заявление в полицию, чтобы вернуть собственного питомца. Представитель породы мейн-кун по кличке Тигр в марте потерялся, а спустя пару месяцев поисков хозяева обнаружили фото животного на объявлении приюта.
Волонтеры утверждали, что это не он и даже не разрешили посмотреть. Через время кота обнаружили в котокафе. Однако там отказываются отдавать животное. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.