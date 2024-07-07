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07 июля, 08:15

Происшествия

Москвичка обратилась в полицию из-за инцидента с котом

Москвичка обратилась в полицию из-за инцидента с котом

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В столице владелица кота написала заявление в полицию, чтобы вернуть собственного питомца. Представитель породы мейн-кун по кличке Тигр в марте потерялся, а спустя пару месяцев поисков хозяева обнаружили фото животного на объявлении приюта.

Волонтеры утверждали, что это не он и даже не разрешили посмотреть. Через время кота обнаружили в котокафе. Однако там отказываются отдавать животное. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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