Москвичка обратилась в полицию из-за инцидента с котом

В столице владелица кота написала заявление в полицию, чтобы вернуть собственного питомца. Представитель породы мейн-кун по кличке Тигр в марте потерялся, а спустя пару месяцев поисков хозяева обнаружили фото животного на объявлении приюта.

Волонтеры утверждали, что это не он и даже не разрешили посмотреть. Через время кота обнаружили в котокафе. Однако там отказываются отдавать животное. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

