06 сентября, 08:00

Происшествия

Жители Мытищ обеспокоены из-за агрессивной собаки, напавшей на щенка

Жители Мытищ обеспокоены из-за агрессивной собаки, напавшей на щенка

В Мытищах разгорелся скандал после нападения питбуля на щенка породы папильон. Собака была на поводке, но без намордника. После того как бойцовский пес атаковал животное, его хозяин скрылся с места происшествия. Щенку потребовалась серьезная операция.

Жители района обеспокоены, ведь рядом находятся детский сад и школа. Владелец пострадавшей собаки подал заявление в полицию, хозяина питбуля пока ищут. Подобный случай произошел и в Щелкове, где питбуль без поводка и намордника напал на сиба-ину. Хозяйке удалось спасти питомца только с помощью прохожих.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

животныепроисшествиявидеоДарья ЕрмаковаАнна Макарова

