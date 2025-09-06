В Москве и области активизировались оленьи кровососки

В Москве и области начался активный сезон оленьих кровососок, которых также называют лосиными мухами. Их укусы болезненны и могут вызывать аллергическую реакцию, хотя серьезной опасности для здоровья нет.

Экологи сообщают, что насекомых можно встретить в Лосином острове и в ТиНАО. Спреи от них не помогают, так как у мух жесткий панцирь. Защититься можно только закрытой одеждой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.