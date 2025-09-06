Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 сентября, 09:45

Общество

В Москве и области активизировались оленьи кровососки

В Москве и области активизировались оленьи кровососки

Следователи изъяли электрошоковые ошейники в зоогостинице в подмосковном Чехове

Большую змею заметили в Бутовском лесу

Зоозащитница рассказала, в каких условиях содержались животные в питомнике под Чеховом

Уголовное дело возбуждено из-за жестокого обращения с животными на передержке в Чехове

Уголовное дело завели в Подмосковье после обнаружения "черной передержки"

Ветеринарные инспекторы выехали в пункт частной передержки под Чеховом

Девушка-кинолог издевалась над животными в частном питомнике в Подмосковье

Прокуратура начала проверку частной зоогостиницы под Чеховом

Полиция и прокуратура начали проверку питомника под Чеховом

В Москве и области начался активный сезон оленьих кровососок, которых также называют лосиными мухами. Их укусы болезненны и могут вызывать аллергическую реакцию, хотя серьезной опасности для здоровья нет.

Экологи сообщают, что насекомых можно встретить в Лосином острове и в ТиНАО. Спреи от них не помогают, так как у мух жесткий панцирь. Защититься можно только закрытой одеждой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныеобществовидеоДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика