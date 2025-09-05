В Московском зоопарке родился морской котик

В Московском зоопарке появился на свет детеныш морского котика. Он родился у пары самки Юшки и самца Пирата.

Как рассказали в зоопарке, малыш весит чуть больше 8 килограммов, растет активным и любознательным. Пить молоко он будет до 5 месяцев, а потом уже в его меню появится рыба.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.