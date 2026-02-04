04 февраля, 07:00Общество
Сто волонтеров не могут найти пропавшую собаку в Подмосковье
Сто волонтеров не могут найти пропавшего добермана в Подмосковье с прошлого года. Хозяйка оставила питомца на передержке. По ее словам, спустя некоторое время ей сообщили, что доберман сорвался с поводка и убежал во время прогулки.
Позже владелица выяснила, что это не первый случай пропажи собаки из этой передержки. В связи с произошедшим бизнесменов хотят привлечь к ответственности за халатность. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.