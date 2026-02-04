Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 07:00

Общество

Сто волонтеров не могут найти пропавшую собаку в Подмосковье

Сто волонтеров не могут найти пропавшую собаку в Подмосковье

"Московский патруль": у россиян могут начать изымать животных за жестокое обращение

Питомцев в России будут конфисковывать у жестоких владельцев

В Тульской области сурки предсказали раннюю, но морозную весну

Спасатели помогли дрейфующим на льдине собакам в Петропавловске-Камчатском

Россия стала лидером в рейтинге самых кошачьих стран

Новости регионов: многокилометровые заторы образовались на трассе М-12 в Башкирии

"Сити": "Москвариум"

Новости регионов: снегопад парализовал движение на трассе М-12 Москва – Екатеринбург

Случаи гибели собак участились в Москве

Сто волонтеров не могут найти пропавшего добермана в Подмосковье с прошлого года. Хозяйка оставила питомца на передержке. По ее словам, спустя некоторое время ей сообщили, что доберман сорвался с поводка и убежал во время прогулки.

Позже владелица выяснила, что это не первый случай пропажи собаки из этой передержки. В связи с произошедшим бизнесменов хотят привлечь к ответственности за халатность. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныеобществовидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

Почему в РФ призывают запретить продажу мармелада с таурином?

В подобной продукции, которая изначально нацелена на привлечение несовершеннолетних, нет надобности

Все стимулирующие вещества, включая кофеин и таурин, представляют опасность для ребенка

Читать
закрыть

К чему приведет разрешение на регистрацию в апартаментах?

Новое постановление касается именно вариантов гостиничного типа

Эксперты допускают, что спрос на такие апартаменты теперь вырастет

Читать
закрыть

Может ли лихорадка чикунгунья вызвать эпидемию в России?

Эксперты уверены: риск возникновения вспышки лихорадки на территории России маловероятен

Вакцины от вируса на сегодняшний день не существует

Читать
закрыть

Как правильно отдохнуть на весенних каникулах?

Крайне важно ориентироваться на потребности и интересы самого ребенка

Родителям стоит следить за соблюдением режима дня школьника – сна, питания и обязательных прогулок

Читать
закрыть

Какие трендовые способы помогут найти вторую половину?

Для молодежи основной площадкой для построения отношений все еще является виртуальный мир

Однако эксперты советуют искать партнера в "правильных" местах

Читать
закрыть

Как приготовить на Масленицу полезные блины?

Пшеничную муку высшего сорта можно заменить на цельнозерновую, овсяную, гречневую или безглютеновые смеси

Стоит заменить цельное молоко на растительные аналоги

Читать
закрыть

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика