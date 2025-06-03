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03 июня, 11:45

Общество

На Патриарших прудах появился уличный фотограф со змеей

На Патриарших прудах появился уличный фотограф со змеей

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На Патриарших прудах появился новый способ уличного заработка – прохожим настойчиво предлагают сфотографироваться со змеей за деньги. По словам очевидцев, животное находится в плачевном состоянии: без воды, на жаре, с поврежденной чешуей.

Эксперты отмечают, что ради покладистого поведения животных могут использовать седативные препараты. Юристы напоминают: за жестокое обращение с животными предусмотрен штраф от 5 до 50 тысяч рублей. Очевидцам советуют фиксировать нарушения на фото и видео и обращаться в полицию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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