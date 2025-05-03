Новости регионов: посетители нижегородского зоопарка эвакуированы из-за сбежавшей волчицы

Посетителей нижегородского зоопарка эвакуировали из-за сбежавшей волчицы. Животное покинуло вольер во время кормления. Но волчица, немного погуляв по территории, вернулась обратно.

Также в Геленджике после обвала грунта возбудили уголовное дело. Следователи выясняют, были ли нарушены правила безопасности при ведении строительных работ. В результате обрушения пострадали четыре человека.

Масштабные неполадки в электроснабжении Калининградской области устранены за считанные часы. Крупный сбой произошел днем 3 мая. Теперь Минэнерго должно провести детальный анализ ситуации для предотвращения таких ЧП в будущем.

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