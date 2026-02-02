Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 февраля, 19:15

Общество

В Тульской области сурки предсказали раннюю, но морозную весну

В Тульской области сурки предсказали раннюю, но морозную весну

Спасатели помогли дрейфующим на льдине собакам в Петропавловске-Камчатском

Россия стала лидером в рейтинге самых кошачьих стран

Новости регионов: многокилометровые заторы образовались на трассе М-12 в Башкирии

"Сити": "Москвариум"

Новости регионов: снегопад парализовал движение на трассе М-12 Москва – Екатеринбург

Случаи гибели собак участились в Москве

В Китае завирусились ролики с ягненком, который падает при попытке к нему прикоснуться

Догхантеры активизировались в одном из столичных жилых комплексов

Новости регионов: авария произошла на линии электропередачи в Мурманске

В Тульской области проснулись сурки Сережа и Наташа, и, судя по их поведению, весна будет ранней, но морозной. Однако их прогноз опровергает сурок Филимон из Ленинградской области, который впервые за 10 лет не проснулся в День сурка, что предвещает продолжение зимы еще на 1,5 месяца.

"Спор" между российскими животными разрешил американец Фил. Сурок из Пенсильвании 2 февраля также предсказал позднюю весну, увидев свою тень, что, по традиции, означает нескорую смену сезонов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныеобществопогодавидеоАлексей Лазаренко

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика