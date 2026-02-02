В Тульской области сурки предсказали раннюю, но морозную весну

В Тульской области проснулись сурки Сережа и Наташа, и, судя по их поведению, весна будет ранней, но морозной. Однако их прогноз опровергает сурок Филимон из Ленинградской области, который впервые за 10 лет не проснулся в День сурка, что предвещает продолжение зимы еще на 1,5 месяца.

"Спор" между российскими животными разрешил американец Фил. Сурок из Пенсильвании 2 февраля также предсказал позднюю весну, увидев свою тень, что, по традиции, означает нескорую смену сезонов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.