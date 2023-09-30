Ветеран СС Ярослав Хунка вынужден скрываться после скандала в Канаде

Ветеран СС Ярослав Хунка, которому устроили овации в канадском парламенте, теперь вынужден скрываться. Друг семьи рассказал, что Хунка и его родственники "боятся показать лица". Такой славы бывший эсесовец никак не ожидал. В окружении утверждают, что Хунка рассчитывал просто присутствовать на встрече с Зеленским и мол не знал, какая роль ему отведена. Когда разразился мировой скандал, премьер Канады Трюдо начал оправдываться, что якобы не знал о кровавых страницах в биографии Хунки, который в годы Великой Отечественной служил в дивизии "Галичина". Она активно участвовала в карательных операциях и отметилась особыми зверствами в отношении евреев и поляков.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.