Новости мира: Совбез ООН приял резолюцию по сектору Газа

Совет безопасности ООН принял резолюцию с требованием прекратить огонь в Секторе Газа. За нее проголосовали 14 из 15 стран, в том числе Россия и Китай, только США воздержались. Как отметил российский постпред Василий Небензя, голосовали изначально за "постоянное" прекращение огня в регионе, но в итоговом документе формулировка изменилась на "в период священного месяца Рамадан".

Сразу после принятия резолюции, в столице Иордании, Аммане тысячи людей вышли поприветствовать решение о прекращении огня и направились к посольству Израиля. Однако марш был жестко подавлен местной полицией.

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