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В мире

Новости мира: протесты в Париже и снежный буран в США

Новости мира: протесты в Париже и снежный буран в США

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Слезоточивый газ пришлось использовать парижской полиции против манифестации курдов. На акцию, которая сначала была мирной, вышли тысячи людей. Затем взвинченная толпа начала опрокидывать машины, разбивать витрины, ломать все, что попадалось на пути. Акция началась после стрельбы в Париже. Возле культурного центра курдов неизвестный открыл огонь, трое курдских активистов погибли. Четверо были ранены.

Жертвами снежного бурана в США уже стали по меньшей мере 23 человека. В ряде штатов почти всю неделю бушуют снегопады, мощный ветер, а температура кое-где упала до рекордных минус 45. Люди гибнут в массовых авариях, в которые попадают из-за плохой видимости, кто-то замерзает насмерть, не дойдя до дома.

Что такое "поток машин" в прямом смысле слова видят сейчас жители Мекки. В Саудовской Аравии из-за многодневных ливней началось мощное наводнение, которое сносит легковушки и пикапы, как игрушечные. Машины, которым удалось устоять на месте, затоплены по крышу, залиты и первые этажи зданий.

Крупный пожар вспыхнул на перерабатывающем предприятии в Стамбуле. Здание находится в промышленной зоне, но внутри могут быть сотрудники. Возгорание сопровождается сильным задымлением. Пожарные с помощью техники снимают части конструкций, чтобы пройти внутрь.

Об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.

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