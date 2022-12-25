Почти 19 тыс домов обесточены на севере Японии

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На северном японском острове Хоккайдо без электричества остались почти 19 тысяч домов, в городах работают пункты временного размещения, сообщает телеканал NHK.

Согласно данным энергетической компании Hokkaido Electric Power Co, в городе Момбэцу без электричества остались около 13,5 тысячи домов, в Оуму – порядка 3 тысяч домов, и еще около 2,6 тысячи домов – в Окоппэ.

В настоящее время причина отключения электроэнергии не установлена. Специалисты ведут работы по возобновлению электроснабжения.

Ранее сообщалось, что непогода оставила без электричества более миллиона домохозяйств в США. В Техасе из-за снежного шторма было объявлено чрезвычайное положение. Большинство дорог в стране обледенело, также из-за непогоды увеличилось количество ДТП и случаются прибрежные наводнения.



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