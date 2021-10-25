Новости мира: в китайских школах появились парты-кровати

08:00
В Китайских начальных школах ввели тихий час. В классах установили специальные парты, которые легко превращаются в кровати. Так что ребенок, практически не вставая с места, может отложить учебники и немного поспать. Ввести такое правило решило высшее руководство компартии Китая. Там считают, что учебные нагрузки для самых маленьких нужно снизить, а учебный процесс оптимизировать.
Страшной аварией закончилась велогонка на канарском острове Эль Йерро. Женщина неожиданно выскочила на дорогу прямо под колеса одного из лидеров заезда. В итоге спортсмен получил серьезную травму головы. Его отвезли в госпиталь. Зрительница же пострадала еще серьезнее. Ее пришлось на медицинском вертолете эвакуировать на Тенерифе.
На старейший конкурс красоты "Мисс Франция" ополчились феминистки. Они хотят засудить организаторов за нарушение трудового законодательства. Ведь красота – это работа, хотя в подобных конкурсах трудовых договоров обычно нет. Активистки требуют изменить требования к тем, кто претендует на корону королевы красоты. Например, исключить запрет на пирсинг. Они уверены, что такие конкурсы недопустимы, ведь здесь ведь ставят оценки за внешность, а это сексизм. К тому же еще там усмотрели дискриминацию мужчин, их ведь вообще на конкурс не допускают.
Работы испанского художника Пабло Пикассо продали на аукционе в США за 110 миллионов долларов. На торги выставили девять картин и два произведения из керамики. Раньше их выставляли в ресторане отеля-казино. Самым дорогим оказалось полотно "Женщина в красно-оранжевом берете". Она стоит больше 40 миллионов долларов. А картина "Мужчина и ребенок" ушла почти за 24,5 миллиона долларов.
Российских туристов в Турции обвинили в поджоге. Якобы они развели огонь в лесу на экологической тропе, которая находится под особой охраной государства. Полиция арестовала семь человек, им теперь грозят тюремные сроки. Сами туристы говорят, что ничего не поджигали. Более того, когда увидели огонь, пытались его потушить. Россияне просят дипломатов вмешаться в ситуацию и помочь им выйти на свободу.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: