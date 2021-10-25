Новости мира: в китайских школах появились парты-кровати

В Китайских начальных школах ввели тихий час. В классах установили специальные парты, которые легко превращаются в кровати. Так что ребенок, практически не вставая с места, может отложить учебники и немного поспать. Ввести такое правило решило высшее руководство компартии Китая. Там считают, что учебные нагрузки для самых маленьких нужно снизить, а учебный процесс оптимизировать.

Страшной аварией закончилась велогонка на канарском острове Эль Йерро. Женщина неожиданно выскочила на дорогу прямо под колеса одного из лидеров заезда. В итоге спортсмен получил серьезную травму головы. Его отвезли в госпиталь. Зрительница же пострадала еще серьезнее. Ее пришлось на медицинском вертолете эвакуировать на Тенерифе.

На старейший конкурс красоты "Мисс Франция" ополчились феминистки. Они хотят засудить организаторов за нарушение трудового законодательства. Ведь красота – это работа, хотя в подобных конкурсах трудовых договоров обычно нет. Активистки требуют изменить требования к тем, кто претендует на корону королевы красоты. Например, исключить запрет на пирсинг. Они уверены, что такие конкурсы недопустимы, ведь здесь ведь ставят оценки за внешность, а это сексизм. К тому же еще там усмотрели дискриминацию мужчин, их ведь вообще на конкурс не допускают.

Работы испанского художника Пабло Пикассо продали на аукционе в США за 110 миллионов долларов. На торги выставили девять картин и два произведения из керамики. Раньше их выставляли в ресторане отеля-казино. Самым дорогим оказалось полотно "Женщина в красно-оранжевом берете". Она стоит больше 40 миллионов долларов. А картина "Мужчина и ребенок" ушла почти за 24,5 миллиона долларов.

Российских туристов в Турции обвинили в поджоге. Якобы они развели огонь в лесу на экологической тропе, которая находится под особой охраной государства. Полиция арестовала семь человек, им теперь грозят тюремные сроки. Сами туристы говорят, что ничего не поджигали. Более того, когда увидели огонь, пытались его потушить. Россияне просят дипломатов вмешаться в ситуацию и помочь им выйти на свободу.