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Мощное землетрясение произошло на канарском острове Пальма, где продолжается извержение вулкана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный географический институт Испании.

Магнитуда землетрясения оценивается в 4,9, а глубина очага составляет 38 километров. Подземные толчки являются самыми мощными за последние 1,5 месяца.

В свою очередь, Вулканологический институт Канар сообщил об обрушении главного конуса вулкана.

Извержение вулкана на острове Пальма началось 19 сентября. По последним данным, потоки раскаленной лавы уничтожили порядка 600 зданий, эвакуированы около шести тысяч местных жителей.

Специалисты экстренных служб предупредили, что контакт лавы с морем может спровоцировать выделение газов, вредных для здоровья, а также взрывы. Местных жителей просят не выходить из дома или найти убежище, если они находятся на улице.

