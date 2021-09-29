Лава от извержения вулкана на острове Пальма дошла до Атлантического океана

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Фото: twitter.com/IEOoceanografia
Лава извергающегося на испанском острове Пальма вулкана дошла до океана. Об этом в среду, 29 сентября, сообщили службы по чрезвычайным ситуациям Канарских островов.
"Лава доходит до моря", – говорится в сообщении испанского Института океанографии в Twitter.
Канарские острова омываются Атлантическим океаном, однако в Испании в его отношении используют слово "море".
"Морское командование подтверждает, что <...> лава коснулась моря. Как и ожидалось, контакт произошел на севере пляжа Лос-Гиррес", – говорится в сообщении испанского министерства транспорта, мобильности и городского развития.
Извержение вулкана на острове Пальма началось 19 сентября. По последним данным, потоки раскаленной лавы уничтожили порядка 600 зданий, эвакуированы около шести тысяч местных жителей.
Специалисты экстренных служб предупредили, что контакт лавы с морем может спровоцировать выделение газов, вредных для здоровья, а также взрывы. Местных жителей просят не выходить из дома или найти убежище, если они находятся на улице.
Потоки лавы на Канарах уничтожили более 500 зданий
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