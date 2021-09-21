Очевидцы рассказали об извержении вулкана на Канарских островах

В Испании на Канарских островах с 19 сентября проснулся вулкан Кумбре-Вьеха. В регионе такого не происходило с 1971 года. Местные власти пока не могут спрогнозировать, сколько еще продлится извержение. Часть жителей острова Пальма эвакуирована, десятки домов не подлежат восстановлению. Расскажем, какая сейчас обстановка на живописном острове.



Фото: AP Photo/Emilio Morenatti

Жизнь парализована

За неделю до извержения Национальный географический институт Испании зафиксировал в районе вулкана более 25 тысяч землетрясений, самое мощное – магнитудой 4,2 единицы. Извержение вулкана пришлось на 19 сентября. Оно сопровождается выбросами столпов пепла. Лава продвигается со скоростью 0,7 километра в час, сообщили в островном Институте вулканологии. Ее температура, по данным ученых, составляет 1075 градусов. В некоторых районах потоки лавы достигают в высоту шесть метров.

Из зоны бедствия эвакуированы в общей сложности более 6 тысяч человек. Леса и поля охвачены огнем. Разрушено более 150 домов, рассказала председатель совета острова Мариано Сапата, пишет ТАСС. К счастью, по официальным данным, жертв пока нет.

Власти перекрыли движение по нескольким трассам. Авиакомпаниям рекомендовано ограничить полеты в регион. В районе извержения временно запретили судоходство. Ожидается, что в скором времени лава достигнет океана. Ее взаимодействие с соленой водой может спровоцировать взрывы и выбросы вредных газов.

Слова поддержки жителям Пальмы передал король Испании Филипп VI. Он лично следит за происходящим в регионе, написал в Twitter глава правительства Канарских островов Анхель Виктор Торрес. Ситуацию на месте контролирует премьер-министр Испании Педро Санчес, которому пришлось отложить поездку на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке, его слова приводят "Вести.ру".





Педро Санчес премьер-министр Испании Государство обязуется возместить ущерб пострадавшим семьям, чтобы люди смогли восстановить свою нормальную жизнь. Что касается восстановления домов, заверяю вас – мы никого не оставим в беде.

Власти Канарских островов пока не могут точно спрогнозировать, сколько продлится извержение вулкана. При этом власти острова считают, что этот процесс не будет коротким. Власти островов оценили ущерб от извержения вулкана более чем в 400 миллионов евро.

Однако не все испанские политики встревожены случившимся. Министр туризма страны Рейес Марото в интервью одной из местных радиостанций назвала извержение вулкана чудесным зрелищем. По ее словам, это поможет привлечь путешественников, которые "захотят насладиться тем, что природа принесла на Пальму". За такое заявление Марото раскритиковали некоторые чиновники и испанские СМИ.



Фото: AP Photo/Jonathan Rodriguez

"Огромная человеческая драма"

Гид по острову Людмила Зельтманн рассказала Москве 24, что местных жителей заранее предупредили о возможном ударе стихии.

"За 9 дней до извержения мы предполагали, что это случится. Местное население было готово и за 7 дней предупреждено об эвакуации в той зоне, где в 49-м году уже извергался вулкан Сан-Хуан. Его извержение длилось 24 дня", – отметила она.

По ее словам, в месте извержения находилась зона отелей. Все постояльцы оттуда эвакуированы, говорит Людмила.

Местная жительница Селия Диана рассказала РИА Новости, что очень беспокоится за постройки, которые стоят на пути лавы. По ее словам, извержение уничтожило 15 из 100 туристических домиков, принадлежащих компании, в которой она работает.





Селия Диана жительница острова Пальма Если происходит пожар, то по крайней мере сохраняется камень, здания можно восстановить. А от лавы дома тают, как масло, остается только черный ком земли.

Очевидец рассказывает, что в момент извержения она была на террасе своего дома. Селия вспоминает, что сначала был сильный взрыв, после чего появился столп дыма. Лава подобралась к ее дому, власти приказали покинуть место жительства.

"Это очень драматичная картина. В первый момент это прекрасно и завораживает, но когда смотришь на реальность, это огромная человеческая драма", – поделилась собеседница агентства.

Еще одна местная жительница Тереза Родригес рассказала, что стихия сильно ударила по людям. Ее слова передает телеканал "Россия 24".





Тереза Родригес жительница острова Пальма Это ужасно, потому что мы в одночасье лишились всего, что у нас было.

Туристы, которые отдыхали на острове, теперь всеми силами пытаются оттуда уехать.

"Это было просто ужасно! Мы почувствовали сильное землетрясение утром. Потом к нам просто пришли и сказали: "Собирайте вещи, нужно бежать!" – приводит РЕН ТВ слова туристки из Германии Евы.

Женщина добавила, что ее единственное желание сейчас – поскорее вернуться домой.

