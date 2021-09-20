Продолжительность извержения вулкана на Канарах определят через 48 часов

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Власти Канарских островов рассчитывают получить сведения о том, как долго будет длиться извержение вулкана, через 48 часов. Об этом заявил председатель правительства региона Анхель Виктор Торрес в интервью Radio y Televisión Española.

По словам Торреса, извержение не будет коротким.

"Через 48 часов или немного раньше будет возможность предсказать, сколько может продлиться извержение. Специалисты не прогнозируют новой точки извержения, поэтому мы не планируем проводить дополнительную эвакуацию людей", – отметил Торрес.

Ранее сообщалось о том, что извержение вулкана началось на острове Пальма в Испании. Стихийное бедствие произошло днем 19 сентября.