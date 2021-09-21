Гид острова Ла Пальма рассказала о ситуации на Канарских островах

Гид острова Ла Пальма Людмила Зельтманн рассказала о ситуации на Канарских островах, где проснулся вулкан. По ее словам, извержение началось в воскресенье в 15:00 по московскому времени.

"За 9 дней до извержения мы предполагали, что это случится. Местное население было готово и за 7 дней предупреждено об эвакуации в той зоне, где в 49-м году уже извергался вулкан Сан-Хуан. Его извержение длилось 24 дня", – поделились россиянка.

Сообщается, что на Канарских островах эвакуировали уже сотни туристов. Потоки раскаленной лавы врываются в жилые дома и подбираются к отелям. Огненные реки уже уничтожили более 150 домов. При этом спасатели продолжают эвакуацию.

Люди боятся, что лава доберется до океана. В этом случае возможны выбросы токсичных газов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.