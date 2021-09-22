Туристы рассказали об отдыхе на Канарах во время извержения вулкана

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Туристы рассказали об отдыхе на канарском острове Пальма во время извержения вулкана. Об этом сообщает РИА Новости.

Путешественники из Голландии Йост и Бен прилетели в этом году на Пальму уже в четвертый раз. Они остановились в гостинице в Фуэнкальенте. Когда началось извержение, туристам предложили уехать, однако голландцы решили остаться.

"Мы приехали как раз в прошлое воскресенье, когда началось извержение. И уедем, как и запланировано, в это воскресенье. Мы отлично проводим время, купаемся в бассейне, вот сейчас приехали на вулкан посмотреть", – рассказал Йост.

Бельгийцы Ги и Ребекка отдыхают уже три недели и планируют улететь, как было запланировано, в начале октября. Они арендовали жилье и собирались заняться здесь хайкингом, "но сейчас нигде в горах ходить нельзя".

Пара из Бильбао Ичасо и Педро приехали во вторник, 21 сентября, несмотря на то что про извержение вулкана известно уже несколько суток.

"Мы давно все запланировали и решили не отменять. Но в результате наши планы меняются. Мы хотели пройти пешком весь остров, переночевать в палатке в национальном парке Кальдера-де-Табурьенте. Но из парка нам только сейчас сообщили, что это невозможно", – поделились путешественники.

Тем не менее первый день путешественники все же пошли в горы. В паре километров от катастрофы их остановила гражданская гвардия, которая удивилась туристам в этой местности.

Извержение вулкана началось на острове Пальма 19 сентября. Позже стало известно, что потоки раскаленной лавы от извергающегося вулкана достигли жилых домов.

Сообщается, что на острове возникла угроза выброса токсичных газов. Это случится, если лава доберется до океана, говорят вулканологи. Из-за этого уже эвакуировали тысячи человек: полностью опустели четыре населенных пункта. Вывозят и местных жителей, и туристов.

