Застрявших после извержения вулкана на Канарах собак спасли

Собак, застрявших после извержения вулкана на Канарах, спасли. Их эвакуировала некая таинственная "Команда А". Стихия снесла около 600 домов. В одном из них в ловушке оказались три собаки. Об этом узнали испанские зоозащитники. Но подобраться к животным не могли из-за лавы. Волонтеры с помощью беспилотников сбрасывали им еду и планировали вытащить собак с помощью дронов. Но не успели. Неизвестные люди им прислали видео уже с освобожденными собаками. Как спасатели прошли через лаву, остается загадкой.

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