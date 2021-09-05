В токийском зоопарке показали, как изменились близнецы-панды за два месяца

В токийском зоопарке показали, как изменились малыши гигантской панды за два месяца. Близнецы появились на свет в конце июня.

Сейчас панды уже окрепли. По словам смотрителей, вес каждой около 4 килограммов. Хотя при рождении малыши были чуть больше 120 граммов. Панды спят в просторной кроватке уже даже открывают глаза, правда еще ничего толком не видят – все же слишком малы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

