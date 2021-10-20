В Японии произошло извержение крупнейшего в мире вулкана Асо

В Японии спасатели эвакуировали по меньшей мере 16 человек из района извержения вулкана Асо. По сообщениям информагентств, это были альпинисты, они не пострадали.

Извержение началось около 6 утра по Москве. Вулкан выбросил смесь из газов, пепла и обломков пород на расстояние больше километра. А в высоту столб пепла поднялся на три с половиной километра.

К вулкану запрещено приближаться на расстояние менее двух километров. Пока данных о пострадавших и ущербе не поступало.

Асо – один из крупнейших вулканов в мире. Его извержения фиксируют регулярно. Предыдущее было в 2019 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.