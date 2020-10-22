Сеченовский университет подтвердил гибель своей студентки

Фото: скриншот видео телеграм-канала "СИЛОВИКИ"

В Сеченовском университете подтвердили гибель одной из своих студенток. Администрация вуза выразила соболезнования родным и близким погибшей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

"К сожалению, действительно произошла трагедия. Мы приносим свои соболезнования родным и близким. Комментировать детали происшествия могут следственные органы", – говорится в сообщении.

В СМИ писали, что девушка погибла, упав в яму для столба освещения, которая не была ограждена.

Ранее в МПГУ подтвердили информацию о падении студентки с 14-го этажа общежития. Более детальную информацию о происшествии на проспекте Вернадского в МПГУ предоставить не смогли.