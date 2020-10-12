Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В МПГУ подтвердили информацию о падении студентки с 14-го этажа общежития, сообщает Агентство "Москва".

"Случай с девушкой, к сожалению, подтвердился", – заявили в пресс-службе столичного вуза. Более детальную информацию о происшествии на проспекте Вернадского в МПГУ предоставить не смогли.

Ранее в Москве ребенок выпал с девятого этажа и выжил. На место происшествия прибыла исполняющая обязанности Нагатинского межрайонного прокурора Ирина Михеева.

Кроме того, московские медики спасли мальчика, выпавшего с пятого этажа.