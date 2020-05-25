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Новости

25 мая 2020, 11:45

В мире

Колизей в Риме можно увидеть в режиме онлайн

Колизей в Риме можно увидеть в режиме онлайн

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В рубрике "Мир нас дождется" телеканал Москва 24 показывает самые красивые и интересные места на планете в онлайн-режиме.

С помощью веб-камеры можно посмотреть на Колизей в Риме. Его построили в 80 году нашей эры при римском императоре Тите из рода Флавиев.

Местом для строительства был выбран Золотой дом Нерона, точнее его искусственное озеро, находящееся в городе Риме. Возведение заняло восемь лет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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