Колизей в Риме можно увидеть в режиме онлайн

В рубрике "Мир нас дождется" телеканал Москва 24 показывает самые красивые и интересные места на планете в онлайн-режиме.

С помощью веб-камеры можно посмотреть на Колизей в Риме. Его построили в 80 году нашей эры при римском императоре Тите из рода Флавиев.

Местом для строительства был выбран Золотой дом Нерона, точнее его искусственное озеро, находящееся в городе Риме. Возведение заняло восемь лет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.