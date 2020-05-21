Работодатели в Москве теперь могут оформлять и аннулировать пропуска сотрудников

20:29
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Работодатели в Москве с 21 мая могут оформлять цифровые пропуска для передвижения по городу для своих сотрудников, а также самостоятельно аннулировать их. Соответствующий указ подписал Сергей Собянин.
"С 21 мая 2020 года для передвижения по Москве с использованием любых видов транспорта в целях осуществления трудовой деятельности или оказания услуг цифровой пропуск может быть оформлен работодателем для работников с использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на официальном сайте мэра и правительства Москвы", – говорится в сообщении.
Работодатель также сможет аннулировать цифровые пропуска работникам, присутствие которых на рабочих местах не требуется. Указ также предписывает руководителям предприятий максимально сохранять сотрудников на дистанционном режиме работы.
Ранее Сергей Собянин заявил, что с 27 мая в Москве будут действительны только московские цифровые пропуска. Оформить их жители других регионов могут уже сейчас.
Разрешение необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей.
Для разовых поездок пропуск можно получить дважды в неделю. Для поездок в больницы и поликлиники, а также для волонтерской деятельности оформлять пропуск можно каждый день.
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