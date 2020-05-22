США займутся обучением преподавателей в сфере СМИ в Грузии

10:12
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Госдепартамент США планирует выделить до 250 тысяч долларов на обучение преподавателей журналистики из высших учебных заведений Грузии, сообщает RT.
Штаты организуют учебные стажировки в американских вузах и дополнительное посещение американских медиаорганизаций и ассоциаций журналистского образования. Участие предлагается для грузинских преподавателей в области СМИ из государственных и частных вузов.
Подать заявки на реализацию годичного проекта по такому содействию смогут американские некоммерческие и неправительственные организации, аккредитованные вузы. Грант будет реализован в рамках программы "Укрепление системы образования в области журналистики в Грузии".
Утверждается, что ее задача – в том числе в поддержке профессионального развития преподавателей в области СМИ, улучшении программ обучения журналистике в вузах Грузии "благодаря внедрению лучших американских практик".
Как объясняют в Госдепе, после распада СССР многие вузы Грузии продолжили применять "устаревшие учебные программы советского образца", в том числе из-за ограниченного доступа к современным методам обучения. Кроме того, в ведомстве полагают, что грузинским преподавателям в области СМИ не хватает ресурсов, знаний о мультимедийных платформах и тематических экспертных знаний для высококачественной подготовки специалистов в области журналистики.
Помимо этого, Госдеп США собирается выделить 220 тысяч долларов на программы по подготовке специалистов в сфере СМИ в Сербии. Планируется просветительская работа со студентами и другими пользователями массовой информации. Особое внимание будет уделено распознаванию заведомо ложных сведений, а также пропагандистских материалов.
В марте стало известно, что Госдеп США выделит 2 миллиона долларов на гранты для изучения стран бывшего СССР. Деньги получат неправительственные организации. Согласно описанию документа, проект нужен для улучшения знаний американских специалистов в вопросе владения "важнейшими языками стран Восточной Европы и независимых государств бывшего Советского Союза".
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