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10:06

США займутся кредитованием студентов из Грузии

за рубежом экономика

10:06

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

США рассчитывают предоставить грузинским студентам возможность получать кредиты на обучение на более "выгодных" условиях, чем в Грузии. Такое положение содержится в описании образовательного гранта корпорации "Вызовы тысячелетия".

Американская корпорация "Вызовы тысячелетия" (Millennium Challenge Account) создана в начале 2004 года в рамках программы Госдепартамента США, направленной на развитие экономики и снижение уровня бедности в мире. Предоставляет помощь 25 странам мира.

Программа студенческого кредитования Грузии состоит из двух фаз. Первый транш составит один миллион долларов.

"Механизм облегчит в Грузии доступ к образовательным программам в области точных наук, получившим международную аккредитацию (STEM), всем грузинским студентам, отвечающим необходимым требованиям, вне зависимости от уровня доходов их семей", – цитирует RT описание гранта.

Корпорация "Вызовы тысячелетия" уже делала вложения в Грузию. Первый транш в размере 300 миллионов долларов был потрачен на реабилитацию магистрального газопровода из России в Армению и другие энергетические проекты. В 2008 году 100 миллионов долларов были направлены на реабилитацию дорог и окончание строительства газохранилища.

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