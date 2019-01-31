Сенаторы США призвали "защитить демократию" в Венгрии

В конгресс США внесли проект резолюции, в котором сенаторы призывают Дональда Трампа "защитить демократические нормы" в Венгрии, передает RT.
Автор документа считает, что премьер-министр республики Виктор Орбан нарушает права человека, разрушает ценности Евросоюза и "заискивает" перед Россией.
В проекте говорится, что сенат не приемлет попыток правительства Венгрии подорвать независимость судебной системы, ограничить деятельность групп гражданского общества, нарушать свободу печати, попирать права лиц, ищущих убежища в стране.
Кроме того, сенатор Дик Дурбин добавил, что Венгрия настроена на сближение с Россией, и такие шаги якобы оскорбляют историческое решение венгерского народа вернуться к демократии "после десятилетий советской тирании".
В декабре 2018 года на переговорах с послом США в Будапеште Орбан заявил , что Венгрия стремится сохранить членство в НАТО, но при этом намерен развивать взаимовыгодное экономическое сотрудничество с Москвой. Также Орбан отказался поддерживать Украину в противостоянии с Россией.
Владимир Путин на встрече с Орбаном заявил, что Венгрия остается одним из ключевых партнеров России в Европе. Он отметил, что объем взаимных инвестиций государств составляет около миллиарда долларов, страны работают над общими проектами, а в торгово-экономическом обороте есть позитивная динамика.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер объяснил, почему премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался применять политику давления на Россию и Китай по требованию США. Брутер считает, что страны Западной и Восточной Европы не могут одновременно отказаться от американской поддержки, поскольку долгие годы были зависимы от США. Что касается венгерского премьера, то его Брутер назвал "принципиальным противником курса США".
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