Премьер Венгрии отказался давить на Россию по требованию США

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко ответил на требование американских властей проводить жесткую политику в отношении России и Китая, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По его словам, как и Австралия, Венгрия стремится сохранять нейтралитет в глобальных политических процессах. По данным СМИ, свою позицию Орбан высказал в декабре 2018 года на переговорах с послом США в Будапеште. Он уточнил, что венгерские власти стремятся сохранить членство в НАТО, но при этом хотят развивать взаимовыгодное экономическое сотрудничество с Москвой.

Отмечается, что США хотят сплотить соратников по НАТО, чтобы принять более жесткие меры по противодействию потенциальному кибершпионажу со стороны Китая. Кроме того, официальный Вашингтон фактически подталкивает коалицию к усилению поддержки Украины в продолжающейся конфронтации с РФ. Однако Орбан отказался от участия в обоих процессах.

Владимир Путин на встрече с Орбаном заявил, что Венгрия остается одним из ключевых партнеров России в Европе. Он отметил, что объем взаимных инвестиций государств составляет около миллиарда долларов, страны работают над общими проектами, а в торгово-экономическом обороте есть позитивная динамика.

Орбан подтвердил важность партнерства между странами и встречи в Москве. Премьер добавил, что для сотрудничества не всегда обеспечиваются благоприятные международные условия, но проблемы должны решаться совместно.

На предыдущей встрече с Путиным, прошедшей в июле 2018 года, Орбан заявил, что санкции наносят ущерб сотрудничеству между двумя странами. Он добавил, что Будапешт стремится к нормализации отношений между Россией и Западом.