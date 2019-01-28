Эксперт прокомментировал отказ Венгрии давить на Россию

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер объяснил, почему премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался применять политику давления на Россию и Китай по требованию США.
"Многие европейские лидеры придерживаются того же мнения, что и Орбан, это не неожиданность. Достаточно посмотреть, что говорят итальянские руководители", – заявил Брутер RT.
Брутер считает, что страны Западной и Восточной Европы не могут одновременно отказаться от американской поддержки, поскольку долгие годы были зависимы от США. Что касается венгерского премьера, то его Брутер назвал "принципиальным противником курса США".
Ранее СМИ сообщили, что в декабре 2018 года на переговорах с послом США в Будапеште Орбан заявил, что Венгрия стремится сохранить членство в НАТО, но при этом намерен развивать взаимовыгодное экономическое сотрудничество с Москвой. Также Орбан отказался поддерживать Украину в противостоянии с Россией.
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