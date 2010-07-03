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06:11

США намерены противодействовать энергопоставкам РФ в Европу

политика экономика за рубежом

06:11

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Фото: depositphotos/Frankljunior

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу. Как свидетельствуют результаты голосования, за него проголосовал 391 депутат, против – 24, передает "Комсомольская правда".

Законопроект призван "убедить страны Центральной и Восточной Европы диверсифицировать источники энергии и маршруты поставок", а также "укрепить энергобезопасность Европы и помочь США достичь своих целей в области глобальной энергетической безопасности".

Отмечается, что проект призван сокращать зависимость стран региона от поставок газа из России, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе и увеличивать экспорт энергии и технологий из США.

Предполагается, что все это должно быть целью внешней политики Соединенных Штатов и поддерживаться соответствующими дипломатическими усилиями. Чтобы стать законом, проект должен пройти сенат и быть подписан главой Белого дома.

В феврале Конгресс США опубликовал законопроект, предполагающий введение новых санкций в отношении России. Он подразумевает запрет на сделки с суверенным долгом РФ, исключает инвестиции в российские СПГ-проекты и в разработку нефти.

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политика экономика за рубежом

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