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02:41

Министр Саудовской Аравии предостерег от новых санкций против РФ

политика экономика за рубежом

02:41

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Фото: AP/TASS/Ronald Zak

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что возможные санкции США против России отразятся на всем мире.

"Россия – большой поставщик газа в Европу, нефти – в Китай. Если это случится, это отразится на Европе, Китае и всем мире", – сказал министр на пресс-конференции.

При этом он добавил, что Саудовская Аравия позитивно смотрит на сотрудничество с Россией, передает РИА Новости.

"Россия — значительный поставщик энергоресурсов, технологический лидер, занимает важное место в космической отрасли и так далее", – сказал аль-Фалих.

В феврале Конгресс США опубликовал законопроект, подразумевающий введение дополнительных санкций в отношении России.

Он подразумевает запрет на сделки с суверенным долгом России, исключает инвестиции в российские СПГ-проекты, которые реализуются за рубежом, и в разработку сырой нефти.

Кроме того, под санкции могут попасть российские институты, которые "вмешивались" в выборы или демократические процедуры в других странах.

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