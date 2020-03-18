Госдеп выделит 2 миллиона долларов на изучение стран бывшего СССР

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Государственный департамент США выделит 2 миллиона долларов на гранты для изучения стран бывшего СССР. Деньги получат неправительственные организации, передает RT.

Изучение исторических событий будет осуществляться в рамках "Программы по исследованию стран Восточной Европы и независимых государств бывшего Советского Союза".

По описанию документа, проект нужен, чтобы улучшились знания американских специалистов в вопросе владения "важнейшими языками стран Восточной Европы и независимых государств бывшего Советского Союза".

В качестве куратора новой программы выступит бюро разведки и исследований внешнеполитического ведомства США.

При этом основной задачей станет работа над программами, которые сосредоточены на существующих политических и экономических вызовах. Отмечается, что гранты получат американские высшие учебные заведения и неправительственные организации.

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